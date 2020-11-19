Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасский филиал «Россети Сибирь» завершает реализацию проекта «Цифровой РЭС» в Топкинском районе

Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» приступили к завершающему этапу проекта «Цифровой РЭС» в Топкинском районе Кемеровской области. Реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения 15 тысяч жителей района и исключить коммерческие потери электроэнергии в сетях.

Топкинский район электрических сетей – один из 8 пилотных проектов цифровой трансформации сетей «Россети Сибирь». С 2018 года здесь в течение трех лет были реализованы ключевые направления программы инновационного развития и переход к цифровым электрическим сетям с интеллектуальной системой управления.

- Сейчас мы уже можем оценить первые итоги использования современных технологий по созданию сети, которая сама себя диагностирует и даже восстанавливает. Это напрямую ведет к сокращению затрат на ее эксплуатацию. И увеличивает полезный отпуск электроэнергии. Очевидны плюсы и для потребителей: снижается длительность и частота отключений, сокращаются сроки технологического присоединения к электрическим сетям, – отметил директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов.  

В предыдущие два года в рамках проекта специалисты Кузбассэнерго – РЭС полностью оснастили своих потребителей интеллектуальными приборами учета, автоматизировали учет электроэнергии у потребителей и на подстанциях. Это позволило экономить до 10 млн рублей в год.

Проведена реконструкция распределительных сетей с установкой на линиях электропередачи 55 реклоузеров,  установлены управляемые разъединители на фидерах. Новая система управления сетью с помощью реклоузеров уже позволила улучшить показатели надежности (частоту и продолжительность перерывов в электроснабжении потребителей) на 70%. Кроме того, снизились в 1,7 раза операционные затраты, так как нет необходимости в выезде персонала для того, чтобы вывести из работы участок линии, где произошло повреждение.

В этом году на подстанции «Шишинская» напряжением 35 киловольт энергетики построили новое здание пункта управления энергообъектом с установкой нового оборудования. А до конца года планируют полностью заменить в ячейках подстанции всю аппаратуру и оборудование, задействованное в приеме и распределении электроэнергии. Проведена модернизация сетей от подстанции с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и других элементов повышения наблюдаемости электрической сети. На модернизацию подстанции филиал «Кузбассэнерго – РЭС» направил в 2020 году 67,7 млн рублей.

Итог реализации проекта Цифровой РЭС – полностью управляемое энергоснабжение в пяти населенных пунктах района.

Сейчас энергетикам предстоит проанализировать эффект от внедренных цифровых  решений с тем, чтобы тиражировать технологии на другие районы, повышая  надежность электроснабжения потребителей региона.

Экономика
Топки
kuzbassnews.ru
19/11/2020
Экономика
Топки
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасские школы оштрафовали на два миллиона рублей за нарушения в организации питания
Подчёркивается, что общая сумма штрафов за нарушения в организации питания превысила два миллиона...
В Кемерове фонарный столб едва не упал на проезжую часть
На Советском проспекте в Кемерове фонарный столб едва не упал на проезжую часть. Видео с места...
Кузбасские школы оштрафовали на 2 млн рублей за сомнительное питание в столовых
Специалисты областного Роспотребнадзора рассказали, как ведут надзор за организацией питания в...
Проезд на общественном транспорте Новокузнецка сделали бесплатным
В день начала транспортной реформы в Новокузнецке проезд на общественном транспорте оказался...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus