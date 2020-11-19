Кузбасский филиал «Россети Сибирь» завершает реализацию проекта «Цифровой РЭС» в Топкинском районе

Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» приступили к завершающему этапу проекта «Цифровой РЭС» в Топкинском районе Кемеровской области. Реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения 15 тысяч жителей района и исключить коммерческие потери электроэнергии в сетях.

Топкинский район электрических сетей – один из 8 пилотных проектов цифровой трансформации сетей «Россети Сибирь». С 2018 года здесь в течение трех лет были реализованы ключевые направления программы инновационного развития и переход к цифровым электрическим сетям с интеллектуальной системой управления.

- Сейчас мы уже можем оценить первые итоги использования современных технологий по созданию сети, которая сама себя диагностирует и даже восстанавливает. Это напрямую ведет к сокращению затрат на ее эксплуатацию. И увеличивает полезный отпуск электроэнергии. Очевидны плюсы и для потребителей: снижается длительность и частота отключений, сокращаются сроки технологического присоединения к электрическим сетям, – отметил директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов.

В предыдущие два года в рамках проекта специалисты Кузбассэнерго – РЭС полностью оснастили своих потребителей интеллектуальными приборами учета, автоматизировали учет электроэнергии у потребителей и на подстанциях. Это позволило экономить до 10 млн рублей в год.

Проведена реконструкция распределительных сетей с установкой на линиях электропередачи 55 реклоузеров, установлены управляемые разъединители на фидерах. Новая система управления сетью с помощью реклоузеров уже позволила улучшить показатели надежности (частоту и продолжительность перерывов в электроснабжении потребителей) на 70%. Кроме того, снизились в 1,7 раза операционные затраты, так как нет необходимости в выезде персонала для того, чтобы вывести из работы участок линии, где произошло повреждение.

В этом году на подстанции «Шишинская» напряжением 35 киловольт энергетики построили новое здание пункта управления энергообъектом с установкой нового оборудования. А до конца года планируют полностью заменить в ячейках подстанции всю аппаратуру и оборудование, задействованное в приеме и распределении электроэнергии. Проведена модернизация сетей от подстанции с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и других элементов повышения наблюдаемости электрической сети. На модернизацию подстанции филиал «Кузбассэнерго – РЭС» направил в 2020 году 67,7 млн рублей.

Итог реализации проекта Цифровой РЭС – полностью управляемое энергоснабжение в пяти населенных пунктах района.

Сейчас энергетикам предстоит проанализировать эффект от внедренных цифровых решений с тем, чтобы тиражировать технологии на другие районы, повышая надежность электроснабжения потребителей региона.