Кузбасский общественный лесной инспектор Леонид Карнаухов обнаружил «черного лесоруба»

Как сообщили в департаменте лесного комплекса, Леонид Карнаухов выявил незаконную рубку и заготовку древесины при патрулировании своего участка в Ижморском районе.

Инспектор оперативно зафиксировал на видеокамеру факт совершения преступления и сообщил в Ижморский отдел полиции. Полицейские своевременно прибыли на место, задержали нарушителя и трактор МТЗ с тележкой для перевозки древесины. Нарушителя и технику под конвоем доставили в отдел полиции.

«Черным лесорубом» оказался житель Чебулинского района, который, понадеявшись на непогоду и ненадлежащую охрану лесов, хотел остаться безнаказанным. Он успел срубить 4,77 куб. м древесины, нанеся по оценке ижморских лесничих ущерба на сумму 12 780 рублей.