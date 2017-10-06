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Кузбасский общественный лесной инспектор Леонид Карнаухов обнаружил «черного лесоруба»

Как сообщили в департаменте лесного комплекса, Леонид Карнаухов выявил незаконную рубку и заготовку древесины при патрулировании своего участка в Ижморском районе.

Инспектор оперативно зафиксировал на видеокамеру факт совершения преступления и сообщил в Ижморский отдел полиции. Полицейские своевременно прибыли на место, задержали нарушителя и трактор МТЗ с тележкой для перевозки древесины. Нарушителя и технику под конвоем доставили в отдел полиции. 

«Черным лесорубом» оказался житель Чебулинского района, который, понадеявшись на непогоду и ненадлежащую охрану лесов, хотел остаться безнаказанным. Он успел срубить 4,77 куб. м древесины, нанеся по оценке ижморских лесничих ущерба на сумму 12 780 рублей.

Экология
Верх-Чебула
Ижморский
kuzbassnews.ru
06/10/2017
Экология
Верх-Чебула
Ижморский
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