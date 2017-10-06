Кузбасский общественный лесной инспектор Леонид Карнаухов обнаружил «черного лесоруба»

Loading...
Как сообщили в департаменте лесного комплекса, Леонид Карнаухов выявил незаконную рубку и заготовку древесины при патрулировании своего участка в Ижморском районе.
Инспектор оперативно зафиксировал на видеокамеру факт совершения преступления и сообщил в Ижморский отдел полиции. Полицейские своевременно прибыли на место, задержали нарушителя и трактор МТЗ с тележкой для перевозки древесины. Нарушителя и технику под конвоем доставили в отдел полиции.
«Черным лесорубом» оказался житель Чебулинского района, который, понадеявшись на непогоду и ненадлежащую охрану лесов, хотел остаться безнаказанным. Он успел срубить 4,77 куб. м древесины, нанеся по оценке ижморских лесничих ущерба на сумму 12 780 рублей.
06/10/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Прокопьевске в среду, 4 октября, местный житель попал под поезд и остался инвалидом.
|
За происходящим наблюдал подросток, который был с налётчиком.
|
В Кемерове в районе здания КемТИППа (бульвар Строителей, 47) в четверг обнаружена потерявшаяся...
|
Первая очередь сооружений для очистки воды введена в эксплуатацию на шахте "Талдинская-...