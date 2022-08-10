Кузбасский «поджигатель» должен выплатить более 2 млн рублей за уничтоженное в результате поджога имущество

Около года назад мы рассказывали о приговоре суда, которым 33-летнему жителю Мариинска было назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за поджог жилого многоквартирного дома, в результате которого погибла женщина, а также за угрозу убийством своей жене и тёще…

Напомним, что в конце ноября 2019 года 33-летний местный житель, от которого незадолго до произошедших событий ушла жена к своей матери, забрав с собой ребёнка, испытывал личные неприязненные отношения к подруге жены, считая, что именно она, вмешиваясь в их семейную жизнь, не даёт примириться с женой. Осуждённый решил проучить подругу жены, напугав её путём поджога крыльца дома, где она проживала. На тот момент осуждённый не задумывался, что деревянный дом был многоквартирный и от его действий могут пострадать другие жильцы и их имущество. Подойдя в ночное время к дому, он облил крыльцо бензином и поджёг. Когда крыльцо стало разгораться, он ушёл домой и сразу лёг спать.

В результате пожара погибла женщина, а также было уничтожено семь квартир с имуществом жильцов. Вероятно, жертв пожара могло быть больше, если бы не подоспевшие на помощь местные жители, которым через несколько месяцев после случившегося Губернатор Кузбасса вручил медали «За честь и мужество».

Более чем через месяц после совершённого преступления он решил напугать жену лишением жизни, чтобы она одумалась и вернулась домой. С этой целью он взял газовый баллон с надписью «Пропан» и подъехал к дому тёщи, где продолжала проживать его жена. Войдя в дом с газовым баллоном, поставил его у двери и открыл вентиль, держа в руке зажигалку. При этом он высказывал в адрес присутствующих угрозу убийством, обещая взорвать баллон. В процессе разговора с осуждённым тёще удалось незаметно связаться по телефону с начальником полиции. И, пока жена осуждённого собирала вещи, якобы согласившись ехать с ним домой, отвлекая от двери, в дом вошли сотрудники полиции, обезвредив злоумышленника.

За совершённые преступления поджигателю было назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Позже судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда отменила приговор в части гражданских исков потерпевших в счёт возмещения ущерба, причинённого пожаром, которые изначально были удовлетворены приговором суда и взысканы с осуждённого в размере, установленном отчётами об оценке рыночной стоимости сгоревших квартир.

Заявленные исковые требования потерпевших были «возвращены» в Мариинский городской суд для их рассмотрения в гражданском производстве.

И лишь на днях вступило в законную силу последнее из решений по заявленным искам.

В результате осуждённый обязан возместить собственникам повреждённых в результате пожара квартир компенсацию причинённого ущерба в общей сумме более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

Одновременно с этим он должен пополнить бюджет Мариинского муниципального округа государственной пошлиной в размере около 35 тысяч рублей.

Следует отметить, что два пострадавших собственника в ходе рассмотрения их исковых требований на общую сумму немногим более 600 тысяч рублей перестали являться в суд. В связи с этим их заявления были оставлены без рассмотрения, что не препятствует им в ближайшем будущем обратиться в суд с этими же требованиями.