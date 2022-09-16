Кузбасский «поджигатель» из Мариинска обжаловал приговор в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции

Год назад мы рассказывали о приговоре суда, которым 33-летнему жителю Мариинска было назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за поджог жилого многоквартирного дома, в результате которого погибла женщина, а также за угрозу убийством своей жене и тёще…

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в конце ноября 2019 года 33-летний местный житель решил проучить подругу жены, так как считал, что она вмешивается в их семейную жизнь и не даёт примириться ему с женой. Для этого он ночью поджёг крыльцо одноэтажного многоквартирного дома, в одной из квартир которого проживала подруга жены. Огонь от крыльца разошёлся по всему дому, и в результате пожара погибла женщина, а также было уничтожено семь квартир с имуществом жильцов. Жертв пожара могло быть больше, если бы не подоспевшие на помощь местные жители, которым через несколько месяцев после случившегося Губернатор Кузбасса вручил медали «За честь и мужество».

Более чем через месяц после совершённого поджога мариинец решил напугать жену лишением жизни, чтобы она одумалась и вернулась домой от своей мамы, у которой проживала с ребёнком. Для этого он занёс к ним в дом газовый баллон «Пропан», открыл вентиль и поднёс зажигалку, угрожая в адрес присутствующих убийством. Преступника обезвредили сотрудники полиции, которых незаметно по телефону вызвала его тёща.

За совершённые преступления мужчине в 2021 году было назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с его отбыванием в колонии-поселении.

А позже судом были вынесены решения по искам собственников повреждённых пожаром квартир, согласно которым осуждённый обязан возместить собственникам компенсацию причинённого ущерба в сумме более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

Как выяснилось, после рассмотрения всех гражданских исков осуждённый обжаловал постановленные в отношении него судебные акты по уголовному делу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

В кассационной жалобе он выразил несогласие с выводами судов нижестоящей инстанции об умышленном уничтожении имущества потерпевших путём поджога, так как считает, что он не уничтожил, а только повредил это имущество. По его мнению, неверная формулировка «уничтожение» существенно повлияла на определение размера ущерба, который был в связи с этим необоснованно завышен.

Однако Восьмой кассационный суд общей юрисдикции при рассмотрении жалобы пришёл к иному мнению.

«Вопреки доводам жалобы, выводы суда именно об уничтожении осуждённым имущества потерпевших – квартир, являются верными, поскольку своими умышленными преступными действиями мужчины путём поджога уничтожил и привёл в полную негодность по целевому назначению квартиры потерпевших…», – говорится в кассационном постановлении суда.

В итоге его жалоба была оставлена без удовлетворения.