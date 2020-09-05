Кузбасский проект — в числе победителей IV Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды

Проект благоустройства парка «Вокзальный» поселка Притомский кузбасского города Мыски стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На реализацию комплекса запланированных работ город Мыски получит грант в размере 70 млн рублей из федерального бюджета.