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Кузбасский проект — в числе победителей IV Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды

Проект благоустройства парка «Вокзальный» поселка Притомский кузбасского города Мыски стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На реализацию комплекса запланированных работ город Мыски получит грант в размере 70 млн рублей из федерального бюджета.

Общество
Мыски
kuzbassnews.ru
05/09/2020
Общество
Мыски
Новости Кузбасса

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