Кузбасский проект — в числе победителей IV Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды
Проект благоустройства парка «Вокзальный» поселка Притомский кузбасского города Мыски стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
На реализацию комплекса запланированных работ город Мыски получит грант в размере 70 млн рублей из федерального бюджета.
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