Кузбасский сбытчик фальшивых банкнот пытался доказать свою невиновность в кассационном суде

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в кассационной жалобе осуждённый Вугар Сафиев указал, что в суде первой инстанции он признавал свою вину в хранении и сбыте поддельных банковских билетов Банка России, но после выступления своего адвоката понял, что добровольно отказался от сбыта оставшихся поддельных денежных купюр, поэтому нести ответственность за содеянное не должен.

Около полугода назад мы рассказывали о вступившем в законную силу приговоре в отношении 46-летнего Вугара Сафиева, приговорённого к 3 годам лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима за хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денежных купюр.

Тогда Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что Вугар Сафиев, занимающийся закупкой фруктов и реализацией овощей, в Москве приобрёл у неустановленного лица 15 поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей, которые по прибытии домой спрятал. Из-за возникших финансовых трудностей во время пандемии он решил воспользоваться фальшивыми деньгами, и в течение недели использовал 4 купюры, рассчитываясь ими за бензин, продукты питания, а также для перевода денег родственникам. Поддельные купюры были выявлены сотрудниками банка, которые сообщили об этом в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили место жительства Вугара Сафиева и в ходе обыска изъяли у него 11 оставшихся поддельных купюр. Позже признаки подделки были установлены и документально подтверждены экспертами.

В результате рассмотрения судом уголовного дела, несмотря на частичное признание фигурантом дела себя виновным, вина Вугара Сафиева в хранении в целях сбыта, а также в сбыте заведомо поддельных денежных купюр была полностью доказана.

В итоге Мариинский городской суд Кемеровской области назначил Вугару Сафиеву 3 года лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, осуждённый и его адвокат обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила судебный акт без изменения.

Однако осуждённый, не согласившись и с этим решением, обжаловал его в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

В кассационном суде он оспаривал выводы суда относительно непринятия его позиции о совершении преступления в силу тяжёлого материального положения и последующего добровольного отказа от сбыта оставшихся 11 купюр. Указал, что при рассмотрении дела в Мариинском городском суде признавал свою вину, но после выступления адвоката понял, что раз он добровольно отказался от совершения преступления, то не должен нести ответственность за содеянное. Привёл он и другие доводы, свидетельствующие о чрезмерной суровости назначенного ему наказания.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции не согласилась с доводами осуждённого.

«Вопреки доводам жалобы, судом верно установлены фактические обстоятельства дела, в частности преступный умысел Сафиева и его реализация. Выводы суда не носят характера предположений. Утверждения Сафиева о добровольном отказе от совершения преступления опровергаются в полной мере … совокупностью доказательств … Назначенное Сафиеву наказание за преступление является справедливым, по своему виду и размеру – соразмерным содеянному, отвечает задачам исправления осуждённого, предупреждения совершения им новых преступлений…», – говорится в кассационном определении суда.

В результате обжалуемые судебные акты были оставлены без изменения, а кассационная жалоба осуждённого – без удовлетворения.

Следует отметить, что в настоящее время в отношении Вугара Сафиева Центральным районным судом г.Красноярска продолжается рассмотрение очередного уголовного дела, в рамках которого он обвиняется в организации преступной группы, занимающейся незаконным оборотом поддельных денег.

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