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Кузбасский школьник стал призером Всероссийского конкурса «Знатоки истории пожарной охраны»

Беловчанин Арсений Слезко в рамках онлайн-квеста Всероссийского конкурса «Знатоки пожарной охраны» продемонстрировал достойные знания правил пожарной безопасности и истории пожарной охраны России и вошел в число призёров.

За победу боролись более 4 700 человек из 72 субъектов.

Конкурс проводится Всероссийским добровольным пожарным обществом при поддержке МЧС России. Состязания проходят в дистанционном формате на портале «Пожарно-техническая выставка». Каждый новый этап посвящен определенному региону страны, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Кемеровской области - Кузбассу. Этап, в котором Арсений был признан призёром, был посвящен истории пожарной охраны Хабаровского края.

  Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
27/02/2023
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