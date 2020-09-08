Кузбасский спортсмен из Росгвардии одержал победу на Международном турнире смешанных единоборств

В минувшие выходные в Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 110. В соревнованиях участвовал именитый спортсмен из Росгвардии старший лейтенант Илья Щеглов. Чемпион Европы среди любителей был заявлен в полутяжелой весовой категории.

Соперником кузбасского офицера стал спортсмен из Грозного Адлан Ибрагимов. В ходе ожесточенного трехраундового поединка решением судей победителем призван Илья Щеглов. Это уже шестая победа в любительской карьере росгвардейца.

Илья проходит службу в отряде специального назначения «Кузбасс» на должности стоматолога. Офицер спецназа совмещает военною службу с активными тренировками и воспитанием вместе с супругой четверых детей.