Кузбасский спортсмен из Росгвардии одержал победу на Международном турнире смешанных единоборств
В минувшие выходные в Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 110. В соревнованиях участвовал именитый спортсмен из Росгвардии старший лейтенант Илья Щеглов. Чемпион Европы среди любителей был заявлен в полутяжелой весовой категории.
Соперником кузбасского офицера стал спортсмен из Грозного Адлан Ибрагимов. В ходе ожесточенного трехраундового поединка решением судей победителем призван Илья Щеглов. Это уже шестая победа в любительской карьере росгвардейца.
Илья проходит службу в отряде специального назначения «Кузбасс» на должности стоматолога. Офицер спецназа совмещает военною службу с активными тренировками и воспитанием вместе с супругой четверых детей.
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