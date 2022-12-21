Кузбасский юнгвардеец стал победителем Всероссийского конкурса рисунка

а днях в Москве определили лауреатов детского конкурса рисунка «Мирное небо России!», посвященного 110-летию Военно-воздушных сил России. Участником мероприятия стал воспитанник класса Росгвардии кемеровской школы №74 тринадцатилетний Дмитрий Иванов.

Всего в творческом конкурсе, организатором которого выступил Центр военно-патриотического воспитания ВКС при поддержке Главного командования Воздушно-космических сил РФ, приняли участие около 500 юных художников со всех регионов России. Они представили свои работы в семи номинациях.

В результате конкурсного отбора рисунок кузбассовца Дмитрия Иванова «Гостомельский десант» завоевал первое место в номинации «Za правду». Воспитанник класса Росгвардии нарисовал свою работу, находясь под впечатлениями от подвигов российских военнослужащих в зоне СВО.

Лучшие рисунки конкурса, в том числе работа Дмитрия Иванова, в течение 2023 года будут представлены на выставках, которые по всей России.

Фото: Росгвардия