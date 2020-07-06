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Кузбасской энергосистеме 77 лет

3 июля – знаковая дата для всех энергетиков Кузбасса. Именно в этот день 77 лет назад решением Государственного Комитета Обороны было образовано районное энергетическое управление «Кемеровоэнерго», что положило начало большой Кузбасской энергетике.

Мощность энергосистемы на то время устанавливалась в объеме 275 мегавольтампер. До этого в домах региона лампочки, конечно, горели (к примеру, первое сетевое предприятие – Северные электрические сети – было организовано в 1933, в 30-х же годах дали первый ток Кемеровская ГРЭС и ТЭЦ КМК), но с образованием региональной энергосистемы электричество перестало восприниматься как чудо и вошло в повседневную жизнь кузбассовцев.

77 лет упорного труда, перспективных идей и инноваций – из года в год энергетика Кузбасса наращивает потенциал, увеличивая динамику развития. Это цифровизация электросетевого комплекса, реконструкция линий, строительство сетевой инфраструктуры в отдаленных уголках Кузбасса, дополнительные вложения в надежность электроснабжения и ежегодные инвестиции в будущее. Не случайно энергосистема Кузбасса является одной из крупнейших в стране.

Только электросетевой комплекс Кузбасского филиала Россети сибирь представлен сегодня 250 подстанциями 35 киловольт и выше и разветвлённой сетью электрических линий протяженностью почти 30 тысяч километров.

«Не один десяток лет я проработал в энергетике и без преувеличения могу сказать: за эти годы кузбасская энергосистема стала для меня и моих коллег большой «научной лабораторией», - с воодушевлением рассказывает начальник службы высоковольтных линий Николай Иванович Иванов.  - Подумать только, шестьдесят лет назад электромонтеры вручную обрабатывали древесину для первых деревянных опор, на лошадях объезжали линии электропередачи, а сегодня возле главного офиса Кузбасского филиала Россети Сибирь заряжается электромобиль. Это настоящий прыжок в будущее».

 «Наша энергосистема одна из самых мощных в Сибири с богатейшей историей и очевидным потенциалом к развитию, - говорит директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клеймёнов.  – Электросетевой комплекс прирастает современными энергообъктами. С каждым годом совершенствуется техника, но большая часть работы лежит на плечах людей, настоящих профессионалов своего дела. Именно они - «золотой фонд» электросетевой компании. Поздравляю всех, кто своим по-настоящему самоотверженным трудом на протяжении прошедших десятилетий развивал и строил энергосистему. Мы – одна большая семья энергетиков, объединенных настоящей дружбой, партнерством, добрыми отношениями и немеркнущим светом, который вы дарите людям».

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
06/07/2020
Общество
Экономика
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