Кузбассовцам, похитившим уголки опор ЛЭП, грозит до 10 лет лишения свободы

С начала 2022 года специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» зафиксировали уже семь случаев хищения оборудования с энергообъектов компании. По всем фактам поданы заявления в правоохранительные органы.

Самый свежий случай: 27 июля, в ходе осмотра линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 киловольт в районе Киселёвского городского округа бригада энергетиков обнаружила хищение 20 металлических уголков с двух опор. Чтобы восстановить конструкции, специалистам пришлось три дня вести ремонтные работы. Потрачено много сил и времени, особенно ценных сейчас – в самый разгар ремонтной кампании, когда энергетики интенсивно готовят сети к предстоящим холодам.

Такие действия наносят ущерб не только энергокомпании, но и всем жителям Кемеровской области, ведь «ослабленные» опоры при любой непогоде могут стать причинами крупной аварии, сбоев в энергоснабжении социальных объектов (больниц, школ, детских садов), производственных предприятий и, конечно, жилых кварталов.

Злоумышленников привлекают провода воздушных линий электропередачи, металлические уголки опор и элементы подстанционного оборудования, которые можно сдать в пункт приёма лома. Однако полиция довольно быстро вычисляет горе-бизнесменов.

Несанкционированное вмешательство в работу электросетевого комплекса обычно завершается печально для расхитителей: огромным штрафом или лишением свободы. Кстати, максимальный срок наказания за совершение такого вида преступления согласно статье 158 Уголовного кодекса РФ составляет 10 лет лишения свободы. И это, не говоря уже об опасности поражения электрическим током. Ведь все объекты находятся под напряжением – любое вмешательство в работу ЛЭП или подстанции может стоить злоумышленникам жизни.

Энергетики призывают кузбассовцев быть бдительными и сообщать обо всех случаях хищения в правоохранительные органы, на бесплатную «горячую линию» компании «Россети Сибирь» по телефону 8-800-220-0-220 или в ближайшее отделение энергокомпании. Анонимность гарантирована.

Фото: Россети Сибирь