Кузбассовцам предлагают написать стихотворения, посвящённые Герою России

О региональном этапе конкурса «Стихи и песни к портрету Героя России генерала Анатолия Романова» сообщила пресс-служба Росгвардии Кузбасса. Мероприятие состоится в рамках 70-летия Романова.

Для участия необходимо сочинить стихотворение или песню к портрету Героя России, записать видео не более 40 секунд и отправить ролик и текст в пресс-службу Управления Росгвардии по Кемеровской области: rosgvardkuzbass@yandex.ru.

Кроме того, в письме нужно указать ФИО, возраст автора, телефон и город проживания. Письма принимаются до 7 сентября текущего года.

— Генерал Романов — образец российского офицера и командира, эталон мужества, героизма и верности своему долгу. Он воспитал целую плеяду достойных командиров и военачальников. Анатолий Александрович — человек, сделавший всё, для восстановления конституционного порядка в Чеченской Республике, — сообщили в пресс-службе ведомства.