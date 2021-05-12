Кузбассовцам выплатили около 63 млн из средств пенсионных накоплений

В Кузбассе с начала года более 5 тысяч человек получили свои средства пенсионных накоплений. Общая сумма выплат в регионе составила 62,8 млн рублей.

Напомним, что средства пенсионных накоплений формируются у следующих категорий застрахованных лиц:

• у граждан 1967 года рождения и моложе – за счет страховых взносов, уплаченных работодателями в ПФР с 2002 по 2013 гг.;

• у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов–за счет страховых взносов, уплаченных работодателями в ПФР за период 2002-2004 гг.;

• у участников Программы государственного софинансирования пенсии;

• у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии,

• у граждан, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Средства пенсионных накоплений можно получить по достижении возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) либо при назначении досрочной страховой пенсии по старости одним из трёх способов: в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии. Что именно будет назначено конкретному человеку, зависит от суммы его накоплений.

С начала года в Кузбассе 1340 человек получили единовременные выплаты из пенсионных накоплений на общую сумму 42,9 млн рублей. Средний размер единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений в Кузбассе составляет 10365 рублей.

Кроме этого, за первые месяцы 2021 г. более 4 тысяч кузбасских пенсионеров, обладающих пенсионными накоплениями, получили в целом почти 20 миллионов в виде срочной выплаты и накопительной пенсии.

Средний размер срочной выплаты составил 1861 рублей, по накопительной пенсии - 1159 рублей. При этом нужно учитывать, что суммы у всех разные, в зависимости от прежней заработной платы, стажа и уплаченных работодателем страховых взносов. Получатели больших сумм, как правило, являются участниками программы софинансирования пенсий.

О праве на выплаты за счет средств пенсионных накоплений территориальные органы ПФР информируют жителей Кузбасса по телефону либо направляют письма по почте. Кроме того, в рамках проведения заблаговременной работы специалисты ПФР разъясняют будущим пенсионерам порядок обращения за выплатами из средств пенсионных накоплений.

Звоня по телефону, сотрудники ПФР не требуют от них разглашения персональных данных. Необходимые сведения, в том числе номер счета (карты), граждане указывают в заявлении, которое они представляют в Пенсионный фонд РФ любым удобным для них способом: лично в клиентской службе, через электронные сервисы: «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и Единый портал государственных услуг. Также нужно помнить, что через МФЦ можно подать заявление только на накопительную пенсию.