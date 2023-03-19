Кузбассовцев приглашают присоединиться к всероссийской акции «Мой дед сражался за Москву»

Бессмертный полк России запустил проект «Мой дед сражался за Москву», призванный увековечить подвиг участников обороны столицы и тружеников тыла. До 15 мая любой житель страны старше 10 лет может подать заявку на участие на сайте организаторов.



Во многих семьях хранятся трагические, героические, а порой и счастливые истории. Именно их Бессмертный полк России ждет на конкурс «Мой дед сражался за Москву». Принимаются рассказы, а также фотографии в форматах jpg и png размером не более 10 Mб каждая. Максимальное число приложенных к работе фотографий – 25.



По итогам проекта будет создана уникальная картина, изображающая фрагмент битвы за Москву, каждое из лиц на которой реально – герои будут написаны профессиональным художником Алексеем Крюковым по фотографиям, присланным участниками конкурса. 20 центральных персонажей – из отобранных на конкурсной основе самых интересных историй.



Цифровая версия получившегося произведения с возможностью прочитать историю каждого героя будет размещена на сайте Бессмертного полка России. А оригинал получившейся композиции будет передан в дар Музею современной истории России, где в декабре 2023 года состоится торжественная церемония награждения победителей проекта.



Кроме того, 20 историй-победителей лягут в основу просветительских роликов, посвященных битве за Москву, по их мотивам в ноябре 2023 года Бессмертный полк России проведет историческую викторину.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса