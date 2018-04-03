Кузбассовцев привьют против клещевого энцефалита

Более 200 тысяч кузбассовцев планируется привить против клещевого энцефалита. Из них 130 тысяч — дети.
По данным областного департамента охраны здоровья населения, для иммунизации детей против КВЭ вакцина приобретена за счет средств областного бюджета. Иммунизация проводится в плановом порядке.
03/04/2018
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