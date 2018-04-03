Кузбассовцев привьют против клещевого энцефалита

Более 200 тысяч кузбассовцев планируется привить против клещевого энцефалита. Из них 130 тысяч — дети.

По данным областного департамента охраны здоровья населения, для иммунизации детей против КВЭ вакцина приобретена за счет средств областного бюджета. Иммунизация проводится в плановом порядке.