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Кузбассовцев призвали быть бдительными в связи с введением в оборот новых денежных купюр

12 октября 2017 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Банкноты на территории страны будут вводится поэтапно. Первыми их получили Дальний Восток, Крым, Москва. В Кузбассе массово новые банкноты появятся в середине декабря.

Заместитель губернатора Денис Шамгунов призвал кузбассовцев быть бдительными, так как могут активизироваться мошенники, которые будут предлагать обменять деньги на поддельные купюры.

Банкнота номиналом 200 рублей преимущественно зеленого цвета. На ее лицевой стороне расположен памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на оборотной стороне - Херсонес Таврический.

анкнота номиналом 2000 рублей выполнена в синем цвете. На лицевой стороне изображен мост на

На лицевой стороне банкнот слева вверху расположен герб Российской Федерации, а не эмблема Банка России. На оборотной стороне в верхней правой части банкноты находится надпись «2017» – год образца банкноты.

Обе банкноты изготовлены из бумаги повышенной плотности. У каждой из них 12 защитных признаков. Граждане могут самостоятельно определить четыре признака подлинности: на ощупь – повышенный рельеф; под лупой – микротекст; при изменении угла зрения – скрытые изображения и защитная нить; на просвет – водяной знак. Цифры номиналов имеют ощутимый рельеф, что является удобным для людей, имеющих ограничения по зрению.

Кроме того, при инфракрасном излучении можно увидеть изображение амфоры на банкноте в 200 рублей и изображение леопарда на банкноте в 2000 рублей. При ультрафиолетовом излучении заметны красные и синие волокна.

Общество
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kuzbassnews.ru
08/11/2017
Общество
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