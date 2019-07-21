Кузбассовцы могут стать донорами костного мозга

В областном департаменте охраны здоровья населения сообщили, что с июля 2019 года в Кемеровском областном центре крови и в новокузнецком филиале открыт прием граждан, пожелавших вступить в ряды потенциальных доноров клеток костного мозга. Персональные данные добровольцев-доноров, после медицинского обследования и генотипирования, будут внесены в Регистр доноров клеток костного мозга.

В настоящее время в Российской Федерации существует 16 Регистров доноров клеток костного мозга, которые содержат более 96 тыс. фамилий. Созданием и развитием Регистров занимаются ведущие НИИ и клиники России. Наличие базы доноров клеток костного мозга ускоряет генетический подбор подходящего донора для трансплантации клеток костного мозга. На сегодня совместимость пары донор-реципиент происходит в одном случае из 10000 подборов.

По данным Минздрава России ежегодная потребность в трансплантации костного мозга в России составляет 4214 случаев у взрослых и 900 случаев у детей. Наличие заранее обследованных добровольцев-доноров значительно увеличивает шансы на пересадку клеток костного мозга и на выздоровление.

Развитие российского Регистра доноров клеток костного мозга позволит в короткие сроки и при незначительных финансовых затратах подобрать нашим соотечественникам подходящего донора.

Использование зарубежных Регистров доноров клеток костного мозга является платным. К примеру, поиск и инициация комплементарного донора в зарубежных Регистрах обходится от 10 до 50 тыс. долларов США, так как все банки данных по донорам клеток костного мозга являются частными.

Вопросы граждан, заинтересованных в развитии банка данных доноров клеток костного мозга, можно задать по телефону 8(384-2)52-22-74, либо по адресу: kockokdk@mail.ru.

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