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Кузбассовцы могут стать «лидерами энергетики»

Такая возможность появилась благодаря второму Всероссийскому конкурсу «Лидеры энергетики», который в январе запустила крупнейшая электросетевая компания «Россети».

Золотая сотня лучших специалистов получит гранты на обучение, возможность участия в программах наставничества и перспективы для карьерного роста.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 31 января. Регистрация и правила участия размещены на официальном портале Лидерыэнергетики.рф.

Уже второй год подряд конкурс не теряет своей актуальности. Проект помогает «Россетям» сформировать кадровый резерв руководителей из числа наиболее профессиональных и мотивированных отраслевых специалистов страны, готовых к выполнению масштабных задач развития электросетевого комплекса страны, включая цифровую трансформацию.

Участники получат уникальную возможность оценить свой потенциал по методикам конкурса «Лидеры России» (флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»), проверить себя в решении актуальных кейсов по электроэнергетической тематике. Многие мероприятия пройдут онлайн. В этом году расширится число соискателей. На виртуальной площадке смогут встретиться специалисты из разных регионов и компаний, чей профиль деятельности соответствует трём направлениям: реализация услуг и учёт электроэнергии, оперативно-технологическое управление, цифровизация.

Конкурс пройдёт в несколько этапов: онлайн-тестирование (до 7 марта); оценка по методу «360 градусов» с участием коллег по работе (до 30 апреля); решение профильных кейсов по трекам (до 30 апреля). Сроки могут быть скорректированы с учётом эпидемиологической ситуации.

Общество
kuzbassnews.ru
19/01/2021
Общество
Новости Кузбасса

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