Кузбассовцы могут воспользоваться новым порталом электросетевых услуг

Группа компаний «Россети» запустила в работу обновленный портал электросетевых улуг Портал-ТП.рф. На этом ресурсе расширен функционал личного кабинета: упрощена процедура технологического присоединения (ТП) мощностью до 150 кВт – заявку и все документы можно подать в электронной форме, причем онлайн - взаимодействие возможно теперь со всеми категориями заявителей, внедрен электронный документооборот на всех этапах, интернет-оплата услуг, уведомление со стороны заявителя о выполнении техусловий.

Очень важный момент: появился личный кабинет гарантирующего поставщика. Есть возможность восстановления ранее выданных документов о ТП. Также добавлена функция «Передача объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевой организации». Обновленный портал отличается и принципиально новым дизайном.

Портал-ТП.рф позволяет подать онлайн-заявку на технологическое присоединение к сетям, рассчитать стоимость услуг с помощью «калькулятора», найти точку подключения на интерактивной карте, пошагово отследить все процедуры, направить обращение в сетевую компанию.

«Портал электросетевых услуг – один из важных инструментов масштабной работы «Россетей» по совершенствованию процедур технологического присоединения. Он дает нам возможность вести работу с заявками потребителей в режиме реального времени и исключить бумажный документооборот. Компания уделяет большое внимание развитию удаленных сервисов, что помогает нам повысить эффективность, а потребителям – экономить время и ресурсы», – прокомментировал заместитель генерального директора «Россетей» Алексей Мольский.

В 2020 году компания «Россети Сибирь» планирует выполнить 27 тысяч договоров технологического присоединения к сетям на всей территории присутствия: девяти регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, присоединив в общей сложности 643 МВт мощности.

Всего по России «Россети» выполнят 312 тысяч договоров на ТП, присоединив 15,1 ГВт мощности.

По итогам рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020» сроки осуществления технического присоединения составили 41 день, а количество необходимых этапов 2. Теперь «Россети» сократили количество этапов до 1, а сроки ТП объектов малого и среднего бизнеса – до 25 дней.