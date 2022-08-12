Кузбассовцы незаконно потребили 1,4 млн кВтч

За шесть месяцев 2022 года энергетики составили 51 акт бездоговорного потребления на 1 385,4 тыс. киловатт-час (кВтч). Общая сумма ущерба составила 3,658 млн рублей. По всем фактам поданы заявления в правоохранительные органы.

Например, в марте ходе проверки специалисты филиала компании «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» выяснили, что после технологического присоединения потребитель не оформил договор энергоснабжения. Был составлен акт бездоговорного потребления на 61 тыс. рублей. Кузбассовец оплатил потреблённые за это время 23 тыс. кВтч добровольно.

При этом забывчивому потребителю также пришлось оплатить ещё и штраф, ведь самовольное подключение и использование электроэнергии является административным правонарушением. Кроме того, хищение электроэнергии на законодательном уровне признано социально опасным явлением, потенциальной угрозой жизни и здоровью окружающих. Поэтому за самовольное подключение к электросетям в законодательстве Российской Федерации, кроме административной, предусмотрена и уголовная ответственность сроком до пяти лет лишения свободы и штрафом до 80 тысяч рублей.

Энергетики ещё раз напоминают, что от действий энерговоров страдают добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Из-за неучтённого потребления происходят перепады напряжения в сети, сбои подачи электроэнергии, в результате чего выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Если вам стало известно о фактах незаконного подключения к электричеству, не оставайтесь равнодушными! Сообщите на бесплатную «горячую линию» компании «Россети Сибирь» по телефону 8-800-220-220 (конфиденциальность гарантирована).

Фото: Россети Сибирь