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Кузбассовцы оценили качество питания в школах и детских садах

Центр управления регионом (ЦУР Кузбасса) провел второй социологический опрос по оценке качества организации школьного и дошкольного питания. Первое исследование по этой теме социологи ЦУРа провели в феврале.

В соцопросе приняли участие 4639 родителей школьников и воспитанников детских садов региона. Результаты исследования показали, что жители Кузбасса высоко оценивают качество детского питания в образовательных учреждениях. Качество питания в детсадах родители воспитанников оценили в 4,6 балла (в феврале — 4,3 балла). Школьное питание оценили на 4,4 балла (прошлый результат — 3,9 балла).

Образование
Общество
kuzbassnews.ru
27/05/2021
Образование
Общество

Новости Кузбасса

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