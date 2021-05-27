Кузбассовцы оценили качество питания в школах и детских садах

Центр управления регионом (ЦУР Кузбасса) провел второй социологический опрос по оценке качества организации школьного и дошкольного питания. Первое исследование по этой теме социологи ЦУРа провели в феврале.

В соцопросе приняли участие 4639 родителей школьников и воспитанников детских садов региона. Результаты исследования показали, что жители Кузбасса высоко оценивают качество детского питания в образовательных учреждениях. Качество питания в детсадах родители воспитанников оценили в 4,6 балла (в феврале — 4,3 балла). Школьное питание оценили на 4,4 балла (прошлый результат — 3,9 балла).