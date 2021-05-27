Кузбассовцы оценили качество питания в школах и детских садах

Центр управления регионом (ЦУР Кузбасса) провел второй социологический опрос по оценке качества организации школьного и дошкольного питания. Первое исследование по этой теме социологи ЦУРа провели в феврале.
В соцопросе приняли участие 4639 родителей школьников и воспитанников детских садов региона. Результаты исследования показали, что жители Кузбасса высоко оценивают качество детского питания в образовательных учреждениях. Качество питания в детсадах родители воспитанников оценили в 4,6 балла (в феврале — 4,3 балла). Школьное питание оценили на 4,4 балла (прошлый результат — 3,9 балла).
27/05/2021
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