Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбассовцы победили практически во всех дисциплинах на соревнованиях по парашютным видам спорта

Кузбасская команда парашютистов одержала триумфальную победу на чемпионате России по купольному пилотированию, на чемпионате Сибирского федерального округа по точности приземления и на Кубке Губернатора Кузбасса. Соревнования проходили с 18 по 23 августа на аэродроме «Танай» в Промышленновском районе.

На чемпионате России по купольному пилотированию в трех дисциплинах из четырех – на дальность, скорость и многоборье – лучшим стал кемеровчанин Сергей Романюк. В четвертой дисциплине – на точность – второе место у Андрея Игнатова. Результат спортсмена позволил команде Кузбасса занять первое общекомандное место.

Чемпионкой среди женщин в чемпионате СФО стала кемеровчанка Василиса Мудрая. Она получила золотую медаль межрегионального соревнования. Еще одна спортсменка из Кемерова Софья Панченко поднялась на третью ступень пьедестала. В мужском зачете второе и третье места заняли Виталий Филишев и Максим Шнуров.

На Кубке Губернатора Кузбасса по парашютному спорту в дисциплине «купольное пилотирование – дальность» победителем стал также кемеровский спортсмен Владимир Залужный, второе место у кемеровчанина Сергея Романюка.

Кульминацией соревнований стали прыжки по купольному пилотированию в дисциплине «фристайл». Эта дисциплина чем-то напоминает произвольную программу в фигурном катании: спортсмен, коснувшись водной глади, должен исполнить определенный элемент, который он озвучивает судьям заранее. Второе место занял Сергей Романюк.

Спорт
Топ
Промышленная
kuzbassnews.ru
25/08/2020
Спорт
Топ
Промышленная
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новая неделя в Новокузнецке начнётся с дождей
Днём столбик термометра покажет +20 градусов, ночью метеорологи прогнозируют +14 градусов....
Кузбассовца осудили за контрабанду из Белоруссии
Занимающийся бодибилдингом мужчина заказал через интернет-магазин из соседней страны анаболические...
В Новокузнецке у вокзала зарезали мужчину
В Новокузнецке, на площади у железнодорожного вокзала, зарезали мужчину. Нападавший скрыться не...
Сколько Кузбасс потратит на Московскую площадь и набережную
Отдельно в документе приводятся средства, которые потратят на строительство Московской площади —...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus