Кузбассовцы победили практически во всех дисциплинах на соревнованиях по парашютным видам спорта

Кузбасская команда парашютистов одержала триумфальную победу на чемпионате России по купольному пилотированию, на чемпионате Сибирского федерального округа по точности приземления и на Кубке Губернатора Кузбасса. Соревнования проходили с 18 по 23 августа на аэродроме «Танай» в Промышленновском районе.

На чемпионате России по купольному пилотированию в трех дисциплинах из четырех – на дальность, скорость и многоборье – лучшим стал кемеровчанин Сергей Романюк. В четвертой дисциплине – на точность – второе место у Андрея Игнатова. Результат спортсмена позволил команде Кузбасса занять первое общекомандное место.

Чемпионкой среди женщин в чемпионате СФО стала кемеровчанка Василиса Мудрая. Она получила золотую медаль межрегионального соревнования. Еще одна спортсменка из Кемерова Софья Панченко поднялась на третью ступень пьедестала. В мужском зачете второе и третье места заняли Виталий Филишев и Максим Шнуров.

На Кубке Губернатора Кузбасса по парашютному спорту в дисциплине «купольное пилотирование – дальность» победителем стал также кемеровский спортсмен Владимир Залужный, второе место у кемеровчанина Сергея Романюка.

Кульминацией соревнований стали прыжки по купольному пилотированию в дисциплине «фристайл». Эта дисциплина чем-то напоминает произвольную программу в фигурном катании: спортсмен, коснувшись водной глади, должен исполнить определенный элемент, который он озвучивает судьям заранее. Второе место занял Сергей Романюк.