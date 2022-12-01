Кузбассовцы получили около 56,5 тысяч проактивных услуг Пенсионного фонда с начала года

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу предоставило гражданам с начала года 56 483 услуги в проактивном режиме. Беззаявительное оформление мер поддержки и пособий реализовано по ряду направлений деятельности, включая пенсии, материнский капитал, социальные выплаты и различные доплаты.

С января в беззаявительном порядке фонд оформил 20 025 СНИЛСов новорожденным и 11 569 сертификатов на материнский капитал. Информация об этом поступила в личный кабинет мамы на портале госуслуг практически сразу после оформления свидетельства о рождении ребенка. Также в проактивном формате назначено: 4 694 пенсии по инвалидности и еще 137 страховых пенсий по старости по предложению Центров занятости населения, 6 856 федеральных социальных доплат к пенсии и 13 199 ежемесячных денежных выплат, которые назначаются ветеранам боевых действий, гражданам, пострадавшим от радиации, инвалидам и некоторым другим категориям граждан.

Перечень проактивных услуг ПФР расширяется, в ближайшей перспективе жителям Кузбасса станут доступны новые сервисы, которые работают в беззаявительном формате. В частности, подготовлены предложения об автоматическом назначении пенсии по случаю потери кормильца. В аналогичном формате планируется назначать пенсию детям-сиротам, а также повышать пенсии за работу на Севере и в сельском хозяйстве, чтобы надбавка к пенсии устанавливалась сразу после того, как у пенсионера появился соответствующий стаж, без обращения.

Получайте актуальную информацию о пенсионном и социальном обеспечении в официальном телеграм-канале ПФР (t.me/pensionfond)

Фото: ПФР