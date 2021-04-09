Кузбассовцы смогут принять участие во всероссийском космическом диктанте

Диктант состоится в воскресенье, 11 апреля. Он станет одним из ключевых событий празднования 60-летия первого полета Юрия Гагарина в космос. Бесплатно принять участие в диктанте смогут все желающие в возрасте от 14 лет.
Космический диктант будет проходить в офлайн- и онлайн-формате с 14:00 до 15:00 по местному времени. Участникам нужно будет ответить на 30 вопросов о легендах отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите, исследованиях планет и т.п.
В Кузбассе площадки для участия в диктанте будут организованы во всех муниципалитетах. Школьники смогут проверить знания в своих учебных заведениях. Взрослым предлагается написать диктант в КузГТУ (ул. 50 лет Октября, 17, ауд. 5503) или пройти тестирование онлайн.
Для самостоятельного участия необходимо зайти на один из ресурсов, ведущих прямую трансляцию. Она будет проходить на сайтах ВДНХ (
Победители получат ценные призы, а также возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».
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