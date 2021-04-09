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Кузбассовцы смогут принять участие во всероссийском космическом диктанте

Диктант состоится в воскресенье, 11 апреля. Он станет одним из ключевых событий празднования 60-летия первого полета Юрия Гагарина в космос. Бесплатно принять участие в диктанте смогут все желающие в возрасте от 14 лет.

Космический диктант будет проходить в офлайн- и онлайн-формате с 14:00 до 15:00 по местному времени. Участникам нужно будет ответить на 30 вопросов о легендах отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите, исследованиях планет и т.п.

В Кузбассе площадки для участия в диктанте будут организованы во всех муниципалитетах. Школьники смогут проверить знания в своих учебных заведениях. Взрослым предлагается написать диктант в КузГТУ (ул. 50 лет Октября, 17, ауд. 5503) или пройти тестирование онлайн.

Для самостоятельного участия необходимо зайти на один из ресурсов, ведущих прямую трансляцию. Она будет проходить на сайтах ВДНХ (https://vdnh.ru/) и центра «Космонавтика и авиация» (http://cosmos.vdnh.ru/), в группе #ВКосмосе (https://vk.com/space) в социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте Всероссийского проекта «Открытые уроки» (https://xn--e1agebrcmbocm7gb.xn--p1ai/). Необходимо будет указать контактные данные, вписать ответы на вопросы, а по окончании диктанта нажать кнопку «Отправить».

Победители получат ценные призы, а также возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

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kuzbassnews.ru
09/04/2021
Образование
Общество
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