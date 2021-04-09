Кузбассовцы смогут принять участие во всероссийском космическом диктанте

Диктант состоится в воскресенье, 11 апреля. Он станет одним из ключевых событий празднования 60-летия первого полета Юрия Гагарина в космос. Бесплатно принять участие в диктанте смогут все желающие в возрасте от 14 лет.

Космический диктант будет проходить в офлайн- и онлайн-формате с 14:00 до 15:00 по местному времени. Участникам нужно будет ответить на 30 вопросов о легендах отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите, исследованиях планет и т.п.

В Кузбассе площадки для участия в диктанте будут организованы во всех муниципалитетах. Школьники смогут проверить знания в своих учебных заведениях. Взрослым предлагается написать диктант в КузГТУ (ул. 50 лет Октября, 17, ауд. 5503) или пройти тестирование онлайн.

Для самостоятельного участия необходимо зайти на один из ресурсов, ведущих прямую трансляцию. Она будет проходить на сайтах ВДНХ ( https://vdnh.ru/ ) и центра «Космонавтика и авиация» ( http://cosmos.vdnh.ru/ ), в группе #ВКосмосе ( https://vk.com/space ) в социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте Всероссийского проекта «Открытые уроки» ( https://xn--e1agebrcmbocm7gb.xn--p1ai/) . Необходимо будет указать контактные данные, вписать ответы на вопросы, а по окончании диктанта нажать кнопку «Отправить».

Победители получат ценные призы, а также возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».