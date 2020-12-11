Кузбассовцы стали призерами чемпионата России по парашютному спорту

В Челябинской области завершились чемпионат России и первенство страны среди юниоров по парашютному спорту в дисциплине «параски». Это парашютно-горнолыжное двоеборье, состоящее из гигантского слалома и прыжков с парашютом на точность приземления. Спортсмены из Кузбасса завоевали золотые, серебряные и бронзовые награды.

По итогам командных соревнований представители Кузбасса завоевали серебро и в мужском, и в женском двоеборье. Регион представляли воспитанники Федерации парашютного спорта Кемеровской области Василиса Мудрая, Софья Панченко, Лев Карышев, Виталий Филишев, Максим Шнуров и Станислав Панченко. В индивидуальных соревнованиях золото как в чемпионате, так и в юниорском первенстве завоевала Василиса Мудрая. Софья Панченко взяла бронзу среди юниорок. Станислав Панченко занял 2-е место в юниорском первенстве.