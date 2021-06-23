Кузбассовцы стали призерами Кубка мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением ОДА

Новокузнецкие спортсмены, члены сборной команды России и Кузбасса Елена Мачехина и Хеда Бериева взяли серебро и бронзу на Кубке мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Елена Мачехина стала второй в весовой категории до 86 кг с результатом 115 кг. В весовой категории до 73 кг с результатом 125 кг третье место заняла Хеда Бериева. Тренирует спортсменок Руслан Сорокин.