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Кузбассовцы стали призерами Кубка мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением ОДА

Новокузнецкие спортсмены, члены сборной команды России и Кузбасса Елена Мачехина и Хеда Бериева взяли серебро и бронзу на Кубке мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Елена Мачехина стала второй в весовой категории до 86 кг с результатом 115 кг. В весовой категории до 73 кг с результатом 125 кг третье место заняла Хеда Бериева. Тренирует спортсменок Руслан Сорокин.

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kuzbassnews.ru
23/06/2021
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