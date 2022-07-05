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Кузбассовцы вспоминают подвиг павшего спецназовца

В Кемеровской области по случаю годовщины героической гибели военнослужащего отряда специального назначения «Кузбасс» сержанта Ивана Безволенко проходят памятные мероприятия.

В июле 2015 года появилась информация о местонахождении в лесу Кизилюртовского района Республики Дагестан базы боевиков, причастных к совершению множества жестоких преступлений против местных жителей. Для обнаружения и ликвидации бандитов в район операции прибыли военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс».

В ходе прочесывания лесного массива разведчики попали под обстрел из автоматического оружия. В результате завязавшегося боя и преследования бандитов, длившегося почти сутки, двое боевиков были нейтрализованы.

Во время боестолкновения, прикрывая товарищей, героически погиб командир отделения сержант Иван Безволенко.

Указом президента России за проявленное мужество и героизм спецназовец награждён орденом Мужества (посмертно). На стене ижморской школы №1 в память о героическом выпускнике установлена мемориальная доска.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
05/07/2022
Общество
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