Кузбассовцы завоевали две золотые, серебряную и бронзовую медали на Кубке мира по ледолазанию

За Кубок мира в течение трех дней боролись 70 спортсменов из 13 стран мира. В составе сборной России выступали спортсмены из Анжеро-Судженска, Кемерова, Новокузнецка, все они проходят спортивную подготовку в комплексной спортивной школе олимпийского резерва Кузбасса. Соревнования проходили в Кирове.

В дисциплине «скорость» быстрее всех среди женщин с отвесной ледяной стеной справилась кузбасская альпинистка Наталья Савицкая. В финале она преодолела 15-метровую «сосульку» за 24,47 секунды, на 3 секунды обогнав ближайшую преследовательницу — спортсменку из Кирова Ирину Дубцеву. Наталья Савицкая — педагог «Станции юных туристов» в Анжеро-Судженске, единственная в Кузбассе женщина — мастер спорта России по ледолазанию.

В скоростном подъеме среди мужчин быстрее всех оказался анжеросудженец Антон Немов. В финале он справился с ледяной стеной за 15,12 секунды. Антон — мастер спорта России по спортивному туризму, мастер спорта России по альпинизму, мастер спорта России международного класса по альпинизму, трехкратный победитель Кубка мира по альпинизму, чемпион Европы по альпинизму 2020 года.

Второе место в соревнованиях занял ученик Антона Немова — Данила Бикулов. От своего тренера он отстал всего на 0,44 секунды. Альпинизмом юноша занимается уже шесть лет, с пятого класса. За это время кузбасский спортсмен становился призером различных соревнований, но «серебро» Кубка мира — его первая международная победа.

В дисциплине «трудность» третье место занял новокузнечанин Георгий Дуплинский, мастер спорта России.