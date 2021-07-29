Кузбассовец Глеб Бакши вышел в четвертьфинал Олимпийских игр

Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио свой первый бой в весовой категории до 75 килограммов провел кузбасский боксер Глеб Бакши. Соперником кузбасского спортсмена был призер чемпионата мира 2017 Трой Айли из США.

Итогом встречи стала победа Глеба Бакши. Кузбасский боксер в 1/8 финала раздельным решением судей (3:2) победил американца Троя Исли. В четвертьфинале, 1 августа, Бакши встретится с Дареллом Вальсентом из Гаити.

Напомним, воспитанник СШОР Кузбасса по боксу им. заслуженного тренера СССР В.П. Курегешева Глеб Бакши выступает за наш регион с 2018 года. Уже через год он одержал свою главную на сегодняшний день победу, став обладателем золотой медали чемпионата мира. На данный момент в составе сборной России представляет Кузбасс на Олимпиаде в Токио.