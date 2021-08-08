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Кузбассовец Игорь Кобзарь завоевал серебро Олимпиады в составе команды России по волейболу

Сборная России по волейболу, в составе которой играет представитель Кузбасса Игорь Кобзарь, завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио.

Эта медаль стала 69-й в копилке сборной России на Олимпиаде в Японии.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса.

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kuzbassnews.ru
08/08/2021
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