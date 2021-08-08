Кузбассовец Игорь Кобзарь завоевал серебро Олимпиады в составе команды России по волейболу

Сборная России по волейболу, в составе которой играет представитель Кузбасса Игорь Кобзарь, завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио.
Эта медаль стала 69-й в копилке сборной России на Олимпиаде в Японии.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса.
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