Кузбассовец Игорь Кобзарь завоевал серебро Олимпиады в составе команды России по волейболу

Кемеровчане заметили сидящего на проезжей части мужчину Кемеровский водитель в социальных сетях поделился видео, на котором видно мужчину, сидящего прямо...

В Кемерове закрыли торговый центр «Маяк» Еще один торговый центр закрыли по решению суда в Кемерове. В этот раз приостановлена деятельность...

Жители кузбасского города остались без отремонтированных дорог из-за подрядчика По данным властей, на ремонт выделили средства из областного бюджета, однако работы выполнялись с...