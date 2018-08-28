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Кузбассовец получит 2 млн рублей на создание протезов клапанов сердца

Проект по разработке полимерного протеза клапанов сердца кемеровского ученого получил поддержку Фонда содействия инновациям.

По результатам конкурсного отбора в направлении Медицина и технологии здоровьесбережения, проект специалиста по управлению объектами интеллектуальной собственности НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерово Алексея Акарачкина «Полимерный протез клапанов сердца» получит 2 млн рублей на 2018-2019 годы.

Проект направлен на создание нового типа протезов клапанов сердца с уникальными свойствами: высокой биосовместимостью и длительным сроком службы.

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kuzbassnews.ru
28/08/2018
Здоровье
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