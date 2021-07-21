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Кузбассовец сообщил росгвардейцам про схрон с оружием

 В Белове 66-летний житель села Калиновка добровольно выдал стражам правопорядка найденный арсенал незаконного оружия.

    Пенсионер сообщил о подозрительной находке правоохранителям, когда наводил порядок в гараже покойного отца. Прибывший на адрес инспектор Росгвардии принял от местного жителя одноствольное ружье ИЖ-18, газовый револьвер, 8 банок пороха, а также 466 патронов для нарезного и гладкоствольного оружия. Незарегистрированный арсенал продолжительное время находился в сыром помещении и был сильно поврежден коррозией.

    Представитель Росгвардии поблагодарил сельчанина за гражданский поступок. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере до 12 000 рублей.

    Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
21/07/2021
Происшествия
Белово

Новости Кузбасса

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