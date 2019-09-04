Кузбассовец вошел в "золотую" сотню лучших энергетиков страны

Начальник Инского РЭС Кузбасского филиала Россети Сибирь Павел Петров вошел в ТОП-100 Лидеров энергетики. Награждение победителей первого Всероссийского конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики» состоялось в Челябинске, в рамках съезда, организованного группой «Россети».

В «золотую» сотню лучших энергетиков страны кроме Павла Петрова вошли еще семь сотрудников компании «Россети Сибирь».

В течение месяца они успешно прошли несколько этапов первого Всероссийского конкурса, который был организован по аналогии с конкуром «Лидеры России».

– Первое, о чем подумал, когда услышал свою фамилию среди победителей, – было то, что не подвел свой родной Кузбасс. Поддержка земляков, да и всех сибиряков, особенно во время финала, когда требовалось проявить все свои лучшие профессиональные и личностные качества, помогла невероятно. Для нас всех это возможность «прокачать» свои навыки, поверить в себя и развиваться дальше, вместе с отраслью, - рассказал Павел Петров.

Конкурс стартовал в июле. К первому этапу было допущено почти две тысячи руководителей и специалистов отрасли.После тестирования в режиме online в практический этап вышли более 300 человек из всех дочерних компаний «Россетей». В их числе были 47 сибирских энергетиков. Вместе с коллегами они провели технический аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области. А в финале конкурса решали кейсы по ключевым направлениям развития современной электроэнергетики.