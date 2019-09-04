Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбассовец вошел в "золотую" сотню лучших энергетиков страны

Начальник Инского РЭС Кузбасского филиала Россети Сибирь Павел Петров вошел в ТОП-100 Лидеров энергетики. Награждение победителей первого Всероссийского конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики» состоялось в Челябинске, в рамках съезда, организованного группой «Россети».

В «золотую» сотню лучших энергетиков страны кроме Павла Петрова вошли еще семь сотрудников компании «Россети Сибирь».

В течение месяца они успешно прошли несколько этапов первого Всероссийского конкурса, который был организован по аналогии с конкуром «Лидеры России».

 – Первое, о чем подумал, когда услышал свою фамилию среди победителей, –  было то, что не подвел свой родной Кузбасс. Поддержка земляков, да и всех сибиряков, особенно во время финала, когда требовалось проявить все свои лучшие профессиональные и личностные качества, помогла невероятно. Для нас всех это возможность «прокачать» свои навыки, поверить в себя и развиваться дальше, вместе с отраслью, - рассказал Павел Петров.

Конкурс стартовал в июле. К первому этапу было допущено почти две тысячи руководителей и специалистов отрасли.После тестирования в режиме online в практический этап вышли более 300 человек из всех дочерних компаний «Россетей». В их числе были 47 сибирских энергетиков. Вместе с коллегами они провели технический аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области. А в финале конкурса решали кейсы по ключевым направлениям развития современной электроэнергетики.

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
04/09/2019
Общество
Белово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанка сделала откровенные фото на фоне кадетского училища
Девушка, проживающая в городе Кемерово сделала пикантный фотоснимок на фоне нового Президентского...
В Кузбассе пройдет всероссийский фестиваль энергосбережения
Кемерово станет площадкой для Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Мероприятия...
Огромный портрет появился на фасаде жилого дома в Кемерове
Портрет легендарного кемеровчанина украсил фасад дома по улице Веры Волошиной, 37. Автором...
Медицина, которую мы заслужили: всё о кузбасском здравоохранении
Уже много лет власти региона говорят о катастрофическом состоянии кузбасской медицины. С приходом...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus