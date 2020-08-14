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Кузнецкий район Новокузнецка благоустраивают на средства РУСАЛа

Компания РУСАЛ в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса финансирует ремонтные работы на ряде объектов в Кузнецком районе Новокузнецка.

В соответствии с документом, подписи под которым поставили управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков и первый заместитель Губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин, РУСАЛ выделил средства на финансирование благоустройства на территории Новокузнецка, в том числе в Кузнецком районе.

На выделенные средства уже приведены в порядок часть пешеходных зон на улице Ленина общей протяженностью один километр. Ремонтные бригады приступили к благоустройству фасадов домов, построенных в 1954-1955-х годах – № 63 на улице Ленина, №11 на улице Обнорского и №1 на улице Смирнова. Завершить работы планируется в конце августа.

Также в рамках Соглашения будет благоустроен сквер 100-летия Комсомола Кузнецка на улице Ленина и появится уличное освещение вдоль проезда Ферросплавный.

- РУСАЛ вкладывает значительные средства в повышение качества жизни в городах своего присутствия. Наряду с технологической и экологической модернизацией производств, грантовыми программами «Территория РУСАЛа», «Помогать просто», «Зеленая волна», образовательными проектами компания выделяет целевое финансирование в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса. С 2008 года суммарный объем социальных инвестиций РУСАЛа в благоустройство Новокузнецка приблизился к 900 млн рублей, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода Вячеслав Марков.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/08/2020
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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