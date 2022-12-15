Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Квест Детективная история в городе N в Кузнецкой крепости

С 15 января по 30 июня 2023 года в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) проводится квест «Детективная история в городе N».

Мероприятие проходит в пространстве Солдатской казармы. Участникам предлагается попробовать себя в роли детектива и найти пропажу – талисман, охранявший музей-заповедник «Кузнецкая крепость» с 1998 года.

Кто думает, что будет просто – заблуждается, талисман пропал в одном из самых загадочных мест музея – экспозиции «Древняя история региона». Чтобы найти правильный путь и размотать клубок таинственных подсказок, потребуются интеллект, эрудиция, находчивость и даже интуиция.

Квест проводится для организованных групп по предварительной заявке по телефону (3843) 36-00-92.

Стоимость: 210 руб.

Возможна оплата участия в квесте Пушкинской картой. 

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/12/2022
Культура
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus