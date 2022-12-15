Квест Детективная история в городе N в Кузнецкой крепости

С 15 января по 30 июня 2023 года в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) проводится квест «Детективная история в городе N».

Мероприятие проходит в пространстве Солдатской казармы. Участникам предлагается попробовать себя в роли детектива и найти пропажу – талисман, охранявший музей-заповедник «Кузнецкая крепость» с 1998 года.

Кто думает, что будет просто – заблуждается, талисман пропал в одном из самых загадочных мест музея – экспозиции «Древняя история региона». Чтобы найти правильный путь и размотать клубок таинственных подсказок, потребуются интеллект, эрудиция, находчивость и даже интуиция.

Квест проводится для организованных групп по предварительной заявке по телефону (3843) 36-00-92.

Стоимость: 210 руб.

Возможна оплата участия в квесте Пушкинской картой.