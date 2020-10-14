Новости Кузбасса

Оригинальные задания, необычные декорации, приключения и драйв, где каждый участник сможет проявить смелость и смекалку выполняя оригинальные задания на разные темы.
Каждый игрок будет находиться на отдельной зоне в большом Музее кино. Квест выстроен так, что для прохождения заданий никаких контактов с аниматорами и одноклассниками не предусмотрено. Действие происходит согласно требованиям и правилам Роспотребнадзора!
Это не экскурсия в Музее, а настоящее испытание на храбрость!
В финале программы состоится показ тематического фильма из фильмофонда ГАУК «Кузбасскино».
Возрастное ограничение 6+.
Подробная информация на сайте Кузбасскино, в социальных сетях и по телефону: 36-44-10, 8-951-578-78-14 и 36-43-69.
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