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Ландшафтное проектирование в Тяжине

В Тяжинском агропромышленном техникуме студенты разработали проект по ландшафтному оформлению территории.
На подготовительной стадии ребята вырастили 3 тысячи корней цветочной рассады – бархатцев, агератумов, петунии. Излишки передали поселковым властям для украшения районного центра. В искусственный ландшафт на территории техникума удачно вписались даже теплолюбивые комнатные растения. Здесь насчитывается 15 разновидностей кактусов.
Преподаватель физики, руководитель проекта по ландшафтному оформлению территории «Моя малая родина» Галина Алексеевна Жогина убеждена, что это не только позволит создать вокруг техникума эстетически привлекательное пространство, но и улучшить экологию.
Используя речные камни, доставленные из соседнего Тисульского района, студенты возвели альпийскую горку, разбили яркие, оригинальные клумбы. При их оформлении пригодились всевозможные подручные материалы – древесина, металлические бочки, зонты и даже старая обувь.
Проект рассчитан на пять лет и вскоре ландшафт придуманный ребятами дополнят искусственный пруд и плетень.

Образование
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/07/2017
Образование
Тисуль
Тяжин
Новости Кузбасса

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