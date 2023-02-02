«Лапландия» стала взыскателем долга по договору аренды, который образовался у 55-летней жительницы Мариинска

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, суд удовлетворил заявление московского ООО «Лапландия» о процессуальном правопреемстве по гражданскому делу о взыскании с жительницы Мариинска задолженности по оплате более одного миллиона рублей арендных платежей.

Из материалов гражданского дела следует, что с 2018 года предпринимательница из Мариинска арендовала часть помещения на втором этаже кемеровского торгово-развлекательного центра «Лапландия», принадлежащего АО «АМК-фарма». Однако с марта по июль 2020 года предприниматель перестала исполнять обязательства по арендной плате, в связи с чем образовалась задолженность. Более того, после снятия с 1 июня 2020 года ряда ограничений, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, и последующего возобновления работы торгово-развлекательных центров предприниматель в июне 2020 года не вела коммерческую деятельность в рамках договора аренды. В связи с этим у арендатора перед АО «АМК-фарма» образовалась задолженность в размере более одного миллиона рублей. Добровольно женщина погашать задолженность отказалась, в связи с чем акционерное общество обратилось с соответствующими исковыми требованиями в суд, которые в конце 2020 года были удовлетворены в полном объёме.

Однако через два года после принятия решения в Мариинский городской суд Кемеровской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Лапландия» с заявлением о процессуальном правопреемстве.

Как выяснилось, за время нахождения исполнительного листа в органах принудительного исполнения денежные средства взысканы не были по причине отсутствия у жительницы Мариинска имущества, на которое может быть обращено взыскание.

При этом по решению единственного акционера «АМК-фарма» в августе 2022 года акционерное общество реорганизовано в форме выделения из него двух обществ с ограниченной ответственностью: ООО «Лапландия» и ООО «Сибирские городки». Вновь созданным обществам были переданы права и обязанности «АМК-фарма». Так общество с ограниченной ответственностью «Лапландия» приобрело право требования дебиторской задолженности с местной предпринимательницы.

Изучив материалы дела, суд установил, что компания «Лапландия» в силу закона приобрела права и обязанности реорганизованного юридического лица. Также установлено, что срок предъявления исполнительного листа к исполнению в настоящий момент не истёк, а решение суда не исполнено.

В связи с этим суд пришёл к выводу, что заявление общества с ограниченной ответственностью «Лапландия» о процессуальном правопреемстве подлежит удовлетворению по причине наличия правовых оснований для такого правопреемства.

Судебное постановление не было обжаловано, вступив на днях в законную силу.

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