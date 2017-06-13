Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Главой Новокузнецкого района избран Дмитрий Беспалов

13 июня на сессии районного совета народных депутатов главой Новокузнецкого района избран Дмитрий Беспалов.

Дмитрий Беспалов родился в 1967 году в Кемерово. Имеет два высших образования. В1992 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД Российской Федерации по специальности юрист.

В 2013 году окончил Кузбасскую государственную педагогическую академию по специальности педагог по физической культуре.

Трудовая биография началась в 1988 году со службы в органах внутренних дел Хабаровска. С 1995 года проходил военную службу по контракту. С 2009 года работал в администрации Новокузнецка председателем комитета по физической культуре, спорту и туризму.

В 2012 году перешел на работу в администрацию Новокузнецкого района на должность начальника управления молодежной политики и спорта. С 2014 года по 2017 год - начальник управления по социальному развитию территории Центрального района администрации Центрального района Новокузнецка.

С мая 2017 года – первый заместитель главы Новокузнецкого муниципального района.

Политика
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/06/2017
Политика
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасские синоптики рассказали о погоде на 13 июня
По данным Гидрометцентра, днём температура воздуха в регионе поднимется до +20–25 градусов Цельсия...
В ГИБДД рассказали о состоянии кемеровского мотоциклиста, которого сбил Mercedes
В субботу, 10 июня, на пересечении проспекта Ленина и улицы Терешковой мотоциклист стал жертвой...
МЧС: штормовой ветер и град обрушатся на Кузбасс в субботу
Град и штормовой ветер обрушатся на Кемеровскую область уже десятого июня текущего года. Об этом...
Избран новый глава Новокузнецкого района
Новым главой Новокузнецкого района был избран Дмитрий Беспалов. Об этом объявили на сессии...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus