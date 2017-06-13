13 июня на сессии районного совета народных депутатов главой Новокузнецкого района избран Дмитрий Беспалов.
Дмитрий Беспалов родился в 1967 году в Кемерово. Имеет два высших образования. В1992 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД Российской Федерации по специальности юрист.
В 2013 году окончил Кузбасскую государственную педагогическую академию по специальности педагог по физической культуре.
Трудовая биография началась в 1988 году со службы в органах внутренних дел Хабаровска. С 1995 года проходил военную службу по контракту. С 2009 года работал в администрации Новокузнецка председателем комитета по физической культуре, спорту и туризму.
В 2012 году перешел на работу в администрацию Новокузнецкого района на должность начальника управления молодежной политики и спорта. С 2014 года по 2017 год - начальник управления по социальному развитию территории Центрального района администрации Центрального района Новокузнецка.
С мая 2017 года – первый заместитель главы Новокузнецкого муниципального района.
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