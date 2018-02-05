Ледолазы из Анжеро-Судженска стали призерами этапа Кубка мира в Китае

2-4 февраля в г. Хух-Хото состоялся этап Кубка мира по альпинизму (ледолазание). В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из 15 стран.
В дисциплине «скорость» третье место занял мастер спорта России Антон Немов из Анжеро-Судженска.
Среди женщин первенствовала анжеро-судженская спортсменка, мастер спорта России Наталья Беляева.
05/02/2018
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