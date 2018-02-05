Ледолазы из Анжеро-Судженска стали призерами этапа Кубка мира в Китае

Тюменский ХК «Рубин» победил в Новокузнецке с крупным счетом Тюменский «Рубин» в Новокузнецке одолел «Металлург».

«Полностью исчезнут пробки»: кемеровчане нашли способ улучшить Притомский проспект Кемеровчане предложили сделать развязку в районе пересечения улицы Терешковой и проспекта...

Чемпион Сибири по пауэрлифтингу предстанет перед судом за контрабанду По версии следствия, спортсмен заказал у неустановленного лица в Республике Беларусь препараты,...