Ледовые переправы в Кузбассе закроют к 1 апреля

В Кузбассе из-за черного снега приостановили работу фабрики На 60 суток приостановил Рудничный райсуд города Прокопьевска работу горно-обогатительной фабрики в...

Медики прокомментировали показатели смертности от ВИЧ в Кузбассе Ежегодное выявление без малого 5 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции в течение 10 лет способствует...

Массовое ДТП в Кемерове, есть пострадавшие Инцидент произошёл сегодня утром на улице Красноармейская.