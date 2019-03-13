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Ледовые переправы в Кузбассе закроют к 1 апреля

Из 51 переправы, которые были организованы в Кемеровской области для передвижения людей и транспорта, закрыты - 6. Сейчас в регионе эксплуатируются 45 переправ и 2 наплавных моста - все они, по плану, будут ликвидированы к 1 апреля.

 

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

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kuzbassnews.ru
13/03/2019
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Новости Кузбасса

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