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Легендарный польский путешественник «подзарядится» в Кузбассе впечатлениями и «экологическим топливом»

В Кемерово на своем уникальном электромобиле приедет известный польский путешественник и полярник Марек Каминский. Экологическое топливо, вегетарианский обед и целый «багажник впечатлений» - экстремал на собственном примере хочет доказать окружающим, что путешествовать по миру можно с помощью современных технологий, при этом заботясь об окружающей среде.

21 июня Марек посетит Кемерово, где заправит свой электрокар на единственной в Кемеровской области экологической электрозаправочной станции филиала «МРСК Сибири»  - «Кузбассэнерго-РЭС».

Пока автомобиль будет стоять на подзарядке, путешественник посетит известные Кемеровские достопримечательности и пообщается с местными жителями.

“Экспедиция “Без следа” - это путь на электромобиле через Калининградскую область, Литву, Латвию, Россию, Монголию, Китай, Южную Корею и до самой Японии. Все нюансы экспедиции - т.е. питание, экипировка, зарядка электромобиля и туристическая активность - будут основаны на инновационных технологиях сохранения природы” - рассказывает Марек Каминский.

Средством передвижения поляка во время экспедиции станет электромобиль Nissan LEAF, который в последнее время набирает популярность и в Кузбассе. Марек Каминский хочет создать новый стандарт современного путешествия, где заботу об окружающей среде ставит во главу угла.

Общество
Экология
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/06/2018
Общество
Экология
Кемерово
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