Комментарии

Легендарный танк Т-34 с площади Побед в Новокузнецке станет участником городского парада Победы
Танк-памятник Т-34 будет участвовать в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новокузнецке. Боевую машину, стоящую на городской площади Побед, восстановят для парада специалисты ЕВРАЗ ЗСМК. После парада Т-34 вернется на свое место.
01/06/2020
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