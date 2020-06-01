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Легендарный танк Т-34 с площади Побед в Новокузнецке станет участником городского парада Победы

Танк-памятник Т-34 будет участвовать в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новокузнецке. Боевую машину, стоящую на городской площади Побед, восстановят для парада специалисты ЕВРАЗ ЗСМК. После парада Т-34 вернется на свое место.

Политика
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/06/2020
Политика
Топ
Новокузнецк

Комментарии

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