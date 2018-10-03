Ленинск-Кузнецкий Водоканал нарушил антимонопольное законодательство

2 октября Кемеровское УФАС России по итогам рассмотрения дела признало действия ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) противоречащими антимонопольному законодательству. Общество ограничило конкуренцию при проведении закупки коагулянта для очистки воды в системах водоподготовки, нарушив часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

При проведении запроса ценовых котировок на поставку оксихлорида алюминия для собственных нужд ООО «Водоканал» указало в техническом задании обязательное требование о положительных лабораторных и производственных испытаниях в различные периоды года не ранее 3-х лет до публикации извещения. Соответствовать этому требованию мог только один участник ООО «Сибресурс». Этот пункт предполагал существенные необоснованные обременения и затраты для потенциальных участников, не предусмотренные действующим законодательством, а также предопределил выбор поставщика (ООО «Сибресурс»), с которым в итоге и был заключен договор на поставку коагулянта.

Для справки: согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 20.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» конкуренции при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Коагулянт оксидхлорид алюминия (ОХА) – вещество для очистки воды.