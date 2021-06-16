Летчики Росгвардии почтили память легендарного авиатора из Кузбасса

В столице Кузбасса начальник штаба кемеровского авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии капитан Александр Ткачук вместе «юными леоновцами» молодежного движения «Гвардейская смена» посетили памятник легендарного летчика Владимира Давидовича Мартемьянова. Накануне исполнилось 85 лет со дня рождения первого в СССР абсолютного чемпиона мира по высшему пилотажу.

Капитан Александр Ткачук рассказал кемеровским школьникам про жизненный путь Владимира Давидовича, который за свою карьеру завоевал 24 золотых и 5 серебряных медалей по самолетному спорту. В апреле 1970 года именитый советский авиатор при подготовке к предстоящему чемпионату Мира трагически погиб. Офицер войск правопорядка подчеркнул, что жизнь Владимира Давидовича является героическим примером для молодого поколения летчиков. Участники почтили память Мартемьянова, возложив цветы к подножию памятника.

После этого капитан Ткачук вместе «юными леоновцами» отправился в городской парк, в котором находится памятник советскому учебному самолету. Летчик Росгвардии рассказал детям об основах пилотирования и ответил на интересующие вопросы школьников об авиации.