Летние культурно-просветительские программы на свежем воздухе стартуют в "Федоровском дворике"

15 июня в 15-00 ч. в рамках Всекузбасского проекта "Лето с доставкой на дом" открывается летнее локальное арт-пространство для детей и молодежи на территории Федоровского дворика Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д.Федорова (сквер около библиотеки).

В день открытия на литературный квест «Поэт – Поэта» о жизни и творчестве великих русских писателей приглашены дети-активные участники флешмоба «Поэзия из дома» и поэтического конкурса «Чтение из дома», состоявшихся в период самоизоляции среди пользователей социальной сети «В Контакте». В программе также: фотосушка по итогам конкурса «Читать не вредно» и мастер-класс «Литературная открытка», посвященный 100-летию главной библиотеки Кузбасса.

На открытой городской площадке «Фёдоровский дворик», за два предыдущих лета зарекомендовавшей себя как место, любимое кемеровчанами, начинает работать летний читальный зал: свежая пресса, настольные игры, виртуальные выставки, викторины, игры и экскурсии, видеоновости библиотеки, книжный развал "Дарите книгу с любовью", акция "Музыка из окна", посвященная Году памяти и славы, и акция «Поэзия из окна», посвященная 100-летию Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д.Федорова.

Фёдоровский дворик свой очередной летний сезон культурно-просветительских программ проводит по следующему графику: со вторника по четверг с 13.00 до 16.00 ч. - летний читальный зал; в июне каждый четверг с 16.00 до 19.00 ч. вниманию посетителей будут представлены различные мероприятия: мастер-классы, литературные, танцевальные, музыкальные программы, презентации книг, встречи с интересными людьми, поэтические вечера. Следите за программой работы Федоровского дворика на официальном сайте библиотеки и уличных информационных стендах.

Уличное арт-пространство библиотеки организовано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по безопасному посещению парков. Библиотечные волонтеры обеспечат посетителей информационной поддержкой по правилам безопасного нахождения на мероприятиях в условиях профилактики коронавирусной инфекции. Мероприятия будут проходить при благоприятных погодных условиях.