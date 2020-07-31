Летний читальный зал открылся в Тяжине

Стать читателем летнего зала Тяжинской библиотеки может любой прохожий. Здесь есть возможность почитать свежие периодические издания, познакомиться с последними новостями округа и области.
Первые посетители летнего зала разгадывали ребусы, кроссворды, а самобытный поэт Иван Степанович Лунев прочитал для присутствующих свои стихотворения. Летний читальный зал – это прекрасная возможность с пользой провести время на свежем воздухе.
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