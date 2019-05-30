Летний дворик на «Зелёной волне»

25 мая в летнем дворике Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя в рамках проекта «Дверь в лето», реализованного при поддержке РУСАЛа в рамках социальной программы «Зеленая волна», состоялась волонтерская акция «Поймай радугу!», которая дала старт созданию зелёного культурного пространства.

В течение нескольких недель силами молодежного «десанта» под руководством Александра Наумова велась активная подготовительная работа: ребята обрабатывали землю и начали создавать арт-объекты будущего культурного пространства: книжные стеллажи, забавный мусорный контейнер, цветочный велосипед и другие.

На призыв организаторов откликнулись и жители города: маленькие помощники боролись с сорняками, а «взрослые» на самом видном месте дворика установили арт-дверь, подняли из земли заброшенную каменную тропинку и выложили её к двери. Заметив оживление в летнем дворике, читатели библиотеки интересовались новым местом для чтения и предлагали свою посильную помощь.

Для того, чтобы арт-объекты и растения гармонично дополняли друг друга и создавали привлекательные композиции, посадка саженцев велась под руководством и при непосредственном участии ландшафтного дизайнера Надежды Проценко.

Какой же летний дворик без «королевы цветов»? Сотрудники флористического салона «Донна роза» посадили белую кустовую розу «Анастасия», великолепием которой будут наслаждаться посетители библиотеки.

Благодаря волонтеру Марине Марининой проекту были переданы в дар не только саженцы флоксов, аквилегии, ландышей, лиллейника, семена декоративных подсолнухов, но и расписаны яркими красками скучные серые стены дворика!

Фоторепортаж о том, как меняется библиотечный дворик создала Александра Акушева, студентка Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. В. А. Волкова.

Видеосъемку мероприятия осуществляла команда первого детского и молодежного телевидения Новокузнецка «ID-MEDIA».

Команда проекта приглашает горожан присоединиться благоустройству дворика в течение июня.