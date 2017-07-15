Летний отдых детей

В июне 2017 года работники культуры Тяжинского района провели с детьми и подростками 598 мероприятий, в которых приняли участие около 17 тысяч человек.

Открыл летние каникулы единый клубный день «Мир похож на цветной луг», посвященный Дню защиты детей. В районном Доме культуры «Юбилейный» для ребятишек проводились беседы, диспуты, праздники, театрализованные представления с игровыми элементами, спектакли, развлекательно-игровые и спортивно-развлекательные программы, конкурсы и викторины. Большое внимание уделялось проведению благотворительных мероприятий для детей и подростков. По экологическому воспитанию для детей и подростков была проведена познавательная программа, посвященная Дню защиты окружающей среды «За природу мы в ответе, и взрослые, и дети».

В Тяжинской центральной детской библиотеке для детей прошла игра-викторина «Путешествие в страну здоровья». Для учащихся 1-4-х классов Тяжинской средней школы № 2 прошла игра-викторина «Растем веселыми и здоровыми». Для детей поселка Тяжинский прошла акция «Здоровье – залог успеха!» Для детей младшего и среднего возраста библиотекари провели видеобеседу «Вместе против наркотиков!» В парке культуры и отдыха районного центра была организована профилактическая площадка «Формула успеха».

Сотрудники районного историко-краеведческого музея провели для детей младшего и среднего школьного возраста ряд мероприятий и экскурсий по музею. В пришкольных лагерях дневного пребывания в поселке Тисуль и селе Преображенка прошли выездные мероприятия «Человек из легенды». Для школьников проводились экологическая игра-викторина «Моя родная природа», а также видеоэкскурсия «Музеи – символы народной культуры».

В клубе парка культуры и отдыха поселка Тяжинский в июне были проведены различные мероприятия: театрализованные, конкурсные, игровые, познавательные программы, спортивные эстафеты, фольклорный праздник, концерт детских коллективов, работал батут.

Работники сельских учреждений культуры большое внимание уделили экологии, здоровому образу жизни, патриотическому воспитанию. Во всех сельских учреждениях культуры прошли единые клубные дни: День защиты окружающей среды «И вечный шум лесов», Международный Пушкинский день «Пока в России Пушкин длится», День независимости России «Любовь моя – Россия», День памяти и скорби «Навечно в строю».

Прошли мероприятия в рамках акции по безопасности в лесу и на водоеме «Вода и огонь не терпят шалости». Во всех учреждениях культуры оборудованы специальные информационные стенды. Также были проведены беседы антинаркотической направленности. В сельских учреждениях культуры активно использовалась такая форма работы, как детскотека. Это игровые, развлекательные мероприятия с танцевальными паузами.

Дети района принимали активное участие в шахматно-шашечных турнирах, эстафетах, соревнованиях по волейболу, футболу, бадминтону, теннису, проходивших на базе сельских учреждений культуры.

Работу с детьми и подростками учреждения Тяжинского культуры района вели в тесном контакте с пришкольными лагерями дневного пребывания, загородным лагерем «Олимпиец», организаторами на спортивных и дворовых площадках.