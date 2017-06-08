Летняя трудовая четверть

В Новокузнецке обнаружили труп мужчины, загадочно исчезнувшего 3 июня Стало известно, что в Новокузнецке было обнаружено тело пропавшего 3 июня местного жителя. Данные...

Кемеровский наркодиспансер спекулировал ценой на платный медосмотр Кемеровским УФАС признана монопольно высокой цена на медосмотр в областном наркодиспансере для...

В Кемерове пенсионер попытался убить дочь любимой женщины Последняя обвинила «отчима» в том, что он ведёт неправильный образ жизни, пьёт сам и спаивает...