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Летняя трудовая четверть

В селе Новоподзорново Тяжинского района школьники и педагоги на каникулах занимаются благоустройством.
На пришкольной территории при прохождении трудовой практики ученики разбили десять клумб, высадили около 1 тысячи саженцев цветов.
В школе силами педагогических работников проводится косметический ремонт. Необходимые для этого средства выделил спонсор – индивидуальный предприниматель Константин Иванович Рапана.

Образование
kuzbassnews.ru
08/06/2017
Образование
Новости Кузбасса

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